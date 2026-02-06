Das Land Sachsen-Anhalt fördert das Johanniter-Krankenhaus Stendal mit 319.000 Euro. Wie damit ambulante Operationen erleichtert werden und was das Ganze mit Corona zu tun hat.

Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD, Mitte) im Gespräch mit Stendals Krankenhausdirekter Jens Domke und der Landtagsabgeordneten Juliane Kleemann (SPD).

Stendal. - „Das ist wie ein Familientreffen“, sagt Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD), als sie am Mittwoch das Johanniter-Krankenhaus betritt. Gut gelaunt begrüßt die Chef-Etage der Klinik die Politikerin. Sie bringt viel Geld mit, das sich auf den Krankenhausaufenthalt so mancher Patienten auswirken dürfte.