Eine bundesweit agierende Drogerie-Kette hat eine ihrer Filialen in Magdeburg geschlossen. Das könnte Auswirkungen auf die umliegenden Geschäfte haben, wie Anwohner befürchten.

Große Drogerie-Kette schließt Filiale in Magdeburg - Welche Folgen hat das?

In Magdeburg musste eine Drogerie-Filiale schließen. Das könnte auch Auswirkung auf die umliegenden Geschäfte haben.

Magdeburg - Der Ausverkauf in den vergangenen Wochen hatte es bereits angekündigt: Eine Magdeburger Filiale einer bundesweit agierenden Drogerie-Kette hat ab sofort geschlossen. Nachdem sich die Regale nach und nach immer mehr geleert hatten, werden sie nun komplett beräumt und abgebaut.

Das Aus der Rossmann-Filiale in der Olvenstedter Straße in der Nähe der Innenstadt kam allerdings nicht überraschend. Schon im Juli 2023 war die Schließung zum Jahresende von Rossmann bestätigt worden. Nun erfolgte also der Vollzug.

Verlust für Geschäftsstraße: Postbank schloss bereits, Rossmann folgt nun

Für die Olvenstedter Straße im Stadtteil Stadtfeld ist der Rückzug des Drogerie-Discounters ein weiterer herber Verlust. Schließlich hatte schon 2022 die Postbank nur wenige Meter entfernt ihre Filiale geschlossen. Für die anderen Geschäfte in der Umgebung ist nun erneut ein wichtiger Kundenmagnet verlorengegangen.

Wie es mit der nun leeren Ladenfläche weitergeht, ist vorerst unklar. Über einen möglichen Nachmieter ist bislang nichts bekannt. Auch Lilly-Sophia Berndt, Stadtfelder Geschäftsstraßenmanagerin, hat keine Informationen über einen Nachfolger. Nach der Schließungsankündigung gab es kurz Kontakt zum Vermieter. Seitdem habe sie aber nichts mehr gehört, sagt sie. Ob bald ein neues Geschäft dort einzieht, bleibt offen.

Bürgerverein bedauert Schließung und hofft auf baldigen Nachfolger

Für Thomas Opp, Vorsitzender des Vereins Bürger für Stadtfeld, ist die Schließung der Rossmann-Filiale ein großer Verlust. „Als Bürgerverein bedauern wir dies. Eine Geschäftsstraße lebt auch von der Vielfalt, die man als Kunde vorfindet.“

Dazu gehörten selbstverständlich auch Nahversorger, die die Nachfrage nach Waren des täglichen Bedarfs abdecken, erklärt er weiter. „Dazu bedarf es nicht immer einer riesengroßen Filiale. Das belegen die vielen Kunden, die nach Bekanntwerden der Schließung ebenfalls ihr Bedauern geäußert haben“, meint Opp.

Fläche von Drogerie-Discounter ist zu klein für Sortiment

Denn Rossmann hatte die Aufgabe mit der geringen Größe des Geschäfts begründet. „Die Filiale bietet nicht mehr ausreichend Raum, um der Kundschaft das vielfältige Sortiment anzubieten“, hatte eine Unternehmenssprecherin im Juli 2023 mitgeteilt. Eine Rossmann-Drogerie ist in Deutschland mit 600 Quadratmeter Verkaufsfläche durchschnittlich dreimal so groß wie die Stadtfelder Filiale.

Die sechs betroffenen Mitarbeiter sollten in eine der anderen 14 Filialen in Magdeburg versetzt werden, hieß es damals zudem.

Bürgerverein hofft auf schnelle Neuvermietung von Rossmann-Fläche

„Wir wünschen uns, dass sich schnell ein geeigneter Nachmieter findet, der ebenso wie Rossmann Kunden in die Olvenstedter Straße lockt und somit einen Betrag zu einer gesunden Mischung in der Geschäftsstraße leisten kann“, äußert Thomas Opp seine Hoffnung auf eine schnelle Nachfolge für die Drogerie-Kette.