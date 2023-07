Die Schließung einer Magdeburger Rossmann-Filiale sorgt im betroffenen Stadtteil für Bedauern. Ein Kunde äußerte seinen Unmut mit einem Schreiben am Schaufenster der Drogerie.

Rossmann-Filiale in Magdeburg schließt: Kunden kritisieren Entscheidung

Konsumkritik hängt am Schaufenster der zur Schließung vorgesehenen Rossmann-Filiale in Magdeburg.

Magdeburg - Die Nachricht, dass die Rossmann-Filiale an der Olvenstedter Straße schließen muss, hat vor allem viele Stadtfelder bewegt - ist die Drogerie doch einer der Anziehungspunkte auf der Geschäftsstraße. Zum Jahresende ist dort aber Schluss und Laufkundschaft fällt weg, so die Befürchtung des Vereins Bürger für Stadtfeld. Auch in den sozialen Netzwerken wird das Aus bedauert.

Am Tag nach dem Volksstimme-Bericht über die Entscheidung zur Schließung hat ein Kunde einen handgeschriebenen Zettel an das Schaufenster geklebt. „Schade!!!“ steht dort in großen, roten Buchstaben. Und weiter: „Warum muss immer alles größer und mehr sein?“ Der unbekannte Autor erklärt, dass das Sortiment stets ausgereicht habe.

Ladengeschäft ist zu klein für das gesamte Drogeriesortiment

Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass die Filiale aufgegeben wird, weil sie viel zu klein ist, um das gesamte Angebot verkaufen zu können. Die Fläche beträgt gerade einmal 200 Quadratmeter, durchschnittlich ist ein Rossmann-Markt dreimal so groß.

Bis zum Jahresende 2023 geht das Geschäft noch weiter. Zeit genug also eigentlich, um einen passenden Nachmieter zu finden. Dieser sollte nach Ansicht des Stadtfelder Bürgervereins eine ähnliche Magnetwirkung wie die Drogerie-Kette haben.