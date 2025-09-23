Neue Freizeitattraktionen geplant Elbauenpark will ausbauen: Darauf können sich Familien mit Kindern freuen
Der Elbauenpark in Magdeburg will sein Spielareal ausbauen. Für 1,2 Millionen Euro sollen neue Attraktionen für Familien mit Kindern entstehen. Das ist alles geplant.
23.09.2025, 06:00
Magdeburg. - Der Elbauenpark Magdeburg erfreut sich, auch 26 Jahre nachdem er für die Bundesgartenschau angelegt worden war, großer Beliebtheit. Viele Familien schätzen die weitläufigen Anlagen. Besonders begehrt bei Kindern ist das Spielareal auf dem Kleinen Cracauer Anger.