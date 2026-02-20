Gerät der Bundesstützpunkt Schwimmen in Magdeburg ins Wanken? Diese Sorge eint fünf Fraktionen im Stadtrat. Sie fordern, den Stützpunkt zu sichern. Was die gesperrte Elbeschwimmhalle damit zu tun hat.

Die Elbeschwimmhalle in Magdeburg, eigentlich Heimstätte der SCM-Schwimmer, ist aktuell gesperrt.

Magdeburg. - Olympiasieger, Weltmeister, Ausnahmeathleten: Magdeburg ist einer der Kaderschmieden im deutschen Schwimmsport. Doch Leistungsträger des SCM wie Lukas Märtens und Florian Wellbrock haben aktuell mit widrigen Trainingsbedingungen zu kämpfen, da die Elbeschwimmhalle gesperrt ist. Kommunalpolitiker fürchten um den Bundesstützpunkt und nehmen die Stadtverwaltung in die Pflicht.