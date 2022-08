Energie: So wird das Gas in Magdeburg teurer

Um Hunderte Euro steigen für die Haushalte auch in Magdeburg die Gaspreise. Die Volksstimme hat bei den SWM nachgefragt.

Das Kundencenter im Blauen Bock in Magdeburg ist geöffnet. Dort wurde die Energieberatung ausgeweitet. Die SWM arbeiten an Konzepten wie smarten Thermostaten, die helfen, den Erdgasverbrauch zu senken.

Magdeburg - Viele Gas-Bezieher haben in den vergangenen Tagen Post bekommen. Die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) als wichtigster Energieversorger in der Landeshauptstadt heben die Preise für Erdgas an. Und zwar drastisch, wie einige Beispiele zeigen.