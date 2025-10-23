Er taktet den Anbau so, dass er fast das ganze Jahr über etwas ernten kann. Obst und Beeren werden zu Marmelade, Gemüse wird eingefroren. Ein Besuch bei Herms Göldner zeigt, wie erfüllend Selbstversorgung sein kann.

Äpfel und Tomaten hat der Magdeburger Kleingärtner Herms Göldner frisch geerntet. Aus Kirschen hat er Marmelade gemacht, aus Johannisbeeren Sirup.

Magdeburg. - „Wir sind Selbstversorger.“ Herms Göldner öffnet die Gartenpforte. Ein Blick über den Zaun reicht schon, um zu sehen, wie viel Liebe zur Natur hier drinnen steckt. Auch wenn schon Herbst ist, zwitschert vereinzelt noch ein Vogel. Die lauen Spätsommerabende, an denen Grillen zirpen und Bienen summen, sind aber schon vorbei.