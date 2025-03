Erstaunlich: In Magdeburg gibt so eine Geigerin ein ganzes Orchester

Magdeburg - Mit ihrer Performance als „One Violin Orchestra“ war Nora Kudrjawizki im vergangenen Jahr bereits bei einem Konzert im Rahmen des Kurt-Weill-Festivals in Magdeburg zu Gast – vor wenigen Tagen nun hatte sie einen weiteren Auftritt in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt: Während der Gala für die Magdeburger des Jahres 2024 zeigte sie ihr Können im Alten Theater am Jerichower Platz. Die Berliner E-Geigerin verbindet mit ihrer Geige, einer Loop-Station und ihrem wunderschönen Gesang Rock, Pop und Klassik zu einem ungewöhnlichen Konzerterlebnis.

Was Nora Kudrjawizki auf Magdeburger Bühne bot

Als „One Violin Orchestra“ zeigt die Violinistin, wie sie nur mit einer Geige und einer Loop-Station die Vielfalt einer ganzen Band erschafft. Mit Hits von Metallica, Sade, Billie Eilish, Sting und einer einzigartigen Interpretation des Klassikers „Am Fenster“ von City sowie ihren eigenen Songs, nimmt sie das Publikum mit auf eine emotionale Reise. In Magdeburg spielte sie unter anderem gemeinsam mit Toni Krahl den City-Hit.

Die Berlinerin begann ihre musikalische Ausbildung bereits im Alter von vier Jahren. Neben der Violine erhielt sie Unterricht in Klavier und Gesang sowie eine zehnjährige Ballettausbildung. Ihr Violinstudium absolvierte sie bei Gustav Schmahl, einem Schüler des renommierten Geigers David Oistrach, in Dresden. Anschließend setzte sie ihr Studium an der Universität der Künste in Berlin mit den Schwerpunkten Violine und musikalische Früherziehung fort.

Nora Kudrjawizki wirkte in zahlreichen Orchester-, Rock- und Popprojekten mit und ist als Singer-Songwriterin tätig. Als Konzertmeisterin des Berlin Show Orchestras tritt sie nicht nur als Geigerin und Sängerin auf, sondern kombiniert ihre Darbietungen auch mit Luftakrobatik. Seit dem Jahr 2011 begeistert sie auch mit ihrer „Dancing Violin Show“ Angelstrings ein internationales Publikum.

Premiere im Jahr 2020 für Loop mit Geige

Im Jahr 2020 entwickelte sie das Konzept des „One Violin Orchestra“. Mit Hilfe der Loop-Station erschafft sie dabei live mehrstimmige Arrangements und verleiht weltbekannten Hits aus Rock, Pop und Klassik ihre ganz eigene Note. Neben Coverversionen von anderen Künstlern präsentiert sie auch eigene Kompositionen. Ihre Konzerte sind für die persönlichen Anekdoten aus ihrem Leben und ihrer Zusammenarbeit mit Stars wie David Garrett, Michael Bublé, José Carreras, Bonnie Tyler und Herbert Grönemeyer bekannt.

Mit Blick darauf leuchtet es ein, dass sie auch während der Gala der Magdeburger des Jahres gern ein paar Fragen von Anja Guse aus der Chefredaktion und von Rainer Schweingel, dem Chef der Volksstimme-Lokalredaktion, beantwortete. Sie berichtete, dass die Geige schon in der Kindheit eine große Liebe für sie war: „Mit Puppenkleidern ausgestattet durfte das Instrument mit ins Bett.“ Noch heute spielt sie das Streichinstrument mit großer Leidenschaft.

Loop als Herausforderung

„Doch eine echte Herausforderung ist jetzt die Loop-Station, um mit ihr nacheinander die Sequenzen aufzunehmen, die dann nach und nach einander ergänzend die Musik eines ganzen Orchesters ergeben.“ Zahlreiche Steuerelemente an dem elektronischen Gerät möchten exakt eingestellt sein, damit die kurz zuvor aufgenommenen Klänge zum richtigen Zeitpunkt erneut erklingen und zusammen mit dem Livespiel neue musikalische Welten erschaffen.