Magdeburg - Im Rahmen der Gala-Veranstaltungen für die Magdeburger des Jahres sorgen seit Jahren hochkarätige Künstler im Programm für Glanzpunkte. Für Jubel und langen Applaus sorgte dieses Mal Toni Krahl, einstiger Sänger von „City“ und von „Silly“.

Toni Krahl erinnert auf Gala in Magdeburg an AnNa R.

Noch war er gar nicht auf der Bühne, als die Geigerin Nora Kudrjawizki die ersten Passagen des legendären City-Klassikers „Am Fenster“ spielte. Und im Publikum stieg die Spannung: Wird Toni Krahl hier und heute tatsächlich auftreten? Kurze Zeit später war klar: Ja, er ist da und ist nicht allein Gratulant für die Geehrten des Jahres, sondern auch musikalischer Abschluss und das Ausrufzeichen hinter dem Programm dieses Abends. Aus aktuellem Anlass hatte Toni Krahl einen Song für die am Tag zuvor verstorbene AnNa R. mit ins Programm aufgenommen: „Wen die Götter lieben hol’n sie früh. Wir andern machen weiter – irgendwie“, hieß es da. Die Tauer um die frühere Rosenstolz- und spätere Silly-Sängerin war in diesem Moment greifbar.

Nach einigen Musiktiteln beantwortete dann Toni Kahl aber auch noch Fragen von Volksstimme-Lokalchef Rainer Schweingel. Zunächst ging es um „Am Fenster“, mit dem die Band City 1977 ihren Durchbruch feierte. Toni Krahl berichtet, dass er diesen Titel seit zweieinhalb Jahren nicht mehr gespielt hatte. Warum? Die Violine ist ein tragendes Element des Hits. „Ich habe zu großen Respekt, diesen Song einfach so zu spielen“, so Toni Krahl.

„Am Fenster“ und ein neues Projekt von Toni Krahl

Mit Blick darauf, dass „Am Fenster“ nun schon weit über vier Jahrzehnte alt ist, wollte Rainer Schweingel wissen, warum denn Musiker nicht jeden Tag einen Song wie diesen schreiben. Toni Krahl meinte dazu nur schmunzelnd: „Na dann mal los.“

Jetzt möchte er sich erst einmal auf ein anderes Projekt konzentrieren: Auch die Mitarbeit bei „Silly“ sei eine großartige Erfahrung gewesen. „Doch alles hat eben seine Zeit“, sagte der 75-jährige Sänger. „Ich habe auch eine große Sehnsucht nach meinen alten City-Songs“, sagte er. Daher wurden die „Kinx vom Prenzlauer Berg“ gegründet und im Herbst wird ein neues Album erscheinen. Ende Dezember kommen die Berliner zu einem Konzert nach Magdeburg in die Getec-Arena. Mit Blick auf die Wahl der Veranstaltungsstätte meint Toni Krahl: „Irgendwie hat mich da der Größenwahn gepackt. Aber mal schauen: Sicher wird es ein schöner Abend.“ Und natürlich werde bei dieser Gelegenheit „auch kräftig mit der City-Fahne gewedelt“.

Termine und Tickets für Toni Krahl in Magdeburg und Halle

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf auch online unter www.biberticket.de, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen – zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Toni Krahl’s Aftershowparty ist eine musikalische Lesung, die von Kai Suttner moderiert wird. Zu Gast ist der einstige City-Sänger zu dieser am 30. Mai ab 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a und am 28. März um 20 Uhr im Capitol in Halle.

Toni Krahl und die Kinx vom Prenzlauer Berg spielen auf der „Genauso war’s Tour“ am 27. Dezember ab 19.30 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 und am 29. Dezember um 19.30 Uhr im Steintor-Varieté in Halle.

Bei Biberticket gibt es auch zu weiteren Terminen Tickets.