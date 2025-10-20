Teuer gebaut, schon kaputt? Es tropft von der Decke: Ist der City-Tunnel Magdeburg undicht?
Im City-Tunnel in Magdeburg sorgt Sickerwasser für Aufsehen: es tropft von der Decke, Pfützen bilden sich an den Wegen und braune Ablagerungen an Rohren. Ein Stadtrat schlägt Alarm. Ist das mehr als 200-Millionen-Euro teure Bauwerk etwa undicht?
20.10.2025, 06:30
Magdeburg. - Im City-Tunnel in Magdeburg tropft es verdächtig von der Decke. Auf dem Notgehweg bilden sich Pfützen und an Rohren dunkle Verfärbungen. Was ist los im mehr als 200-Millionen-Euro teuren Bauwerk?