In Magdeburg gibt es mit dem „Foodboot“ eine ungewöhnliche Idee für einen Edel-Imbiss an der Sternbrücke. Doch vorerst wird daraus nichts - die Stadt lehnt das Vorhaben ab.

Essen in Magdeburg: Warum das Imbiss-Boot nicht an der Sternbrücke anlegen darf

Aus einem alten Elbkahn soll in Magdeburg ein Imbiss werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Angelegt hatte es schon Anfang 2023, das sogenannte „Foodboot“ an der Magdeburger Sternbrücke. Ein hochwertiger Imbiss sollte aus dem alten Elbkahn werden, hieß es schon damals. Eine Eröffnung sei auf jeden Fall für dieses Jahr geplant. Doch sinnbildlich in See stechen wird es erstmal nicht.