Tanzen wie früher, nur zu familienfreundlichen Zeiten, das ist das Versprechen von „Mama geht tanzen“. Was die Party so besonders macht.

Premiere für "Mama geht tanzen" in Magdeburg. Die Veranstaltung in der Factory war ausverkauft.

Magdeburg. - „Mama geht tanzen“: Ein Partykonzept erobert die Herzen der Mütter. Jetzt fand erstmals in Magdeburg das Event speziell für Frauen statt. Die Ladys ließen sich nicht zweimal auf die Tanzfläche bitten. Die Premiere war nach wenigen Tagen ausverkauft. Die Nachfrage war so groß, dass für den 12. April schon eine zweite Auflage in der Factory geplant ist.

Veranstaltung: „Mama geht tanzen“: Das war die erste Party in Magdeburg. (Kamera: Michaela Schröder, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Dass im Club in der Sandbreite schon um 20 Uhr aufgelegt wird, kommt eher selten vor. Die Party „Mama geht tanzen“ beginnt schon um 20 Uhr und endet weit vor Mitternacht. So sollen die Gäste das typische Club-Feeling erleben und gleichzeitig so früh ins Bett gehen können, dass es am nächsten Morgen kein böses Erwachen gibt.

Wie früher mit Freundinnen ausgehen, feiern und dann am nächsten Morgen Ausschlafen. Wann gab es das zuletzt? Vor allem mit kleinen Kinder sind die Nächte oft unruhig und kurz. Partys bis tief in die Nacht sind einfach unmöglich. Eine weitere Besonderheit: Es gibt keinen Dresscode. In der Factory feiern Frauen sowohl in Jeans und T-Shirt als auch im Paillettenkleid und Pumps. Jede Musikrichtung wird mal angespielt - außer Schlager.

Party in Magdeburg: Auszeit vom Mama-Alltag

Die Idee für „Mama geht tanzen“ entstand bei den Initiatorinnen Anna Schumacher-Stolina und Andrea Rücker „aus dem eigenen Bedürfnis heraus“. Beide haben selbst Kinder und wollten mal wieder tanzen gehen – zu familientauglichen Zeiten. Über den Instagram-Kanal fand sich schnell eine Mama-Gemeinschaft zusammen.

Es hat sich ein Franchise entwickelt. Überall im deutschsprachigen Raum finden sich Frauen, die die Organisation bei sich in der Region übernehmen wollen.

"Mama geht tanzen" in Magdeburg - Papas auch willkommen

Und was ist mit den Papas? Dürfen die auf einer „Mama geht tanzen“-Party auch mitfeiern? Jeder ist willkommen, auch Papas und Frauen ohne Kinder. Was allerdings nicht gewollt ist, sind geschlossene Männergruppen. Das Konzept spricht vor allem Frauen an, die mit ihren Freundinnen mal wieder ausgehen wollen.

Das Partykonzept erobert gerade Deutschland und auch andere Clubs in Magdeburg machen mit. So veranstaltet das Boys’n’Beats in der Liebknechtstraße bereits Anfang Februar eine Party für Eltern. Und auch der Prinzzclub in der Halberstädter Straße öffnet seine Pforten am 16. März ab 20 Uhr speziell für Mamas.