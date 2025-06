Handwerkerparkausweis beschlossen Ewige Schlepperei: So hart ist die Parkplatzsuche für Handwerker in Magdeburg

Die Parkplatzssuche in Magdeburg ist für Handwerker in Magdeburg frustrierend. Da sie auch viel schleppen müssen, halten sie auf Gehwegen - und riskieren teure Knöllchen. Doch Besserung ist in Sicht.