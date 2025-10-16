Die inklusive Handballgruppe „Magdeburger Glückskinder“ gibt es seit einem Jahr. Nun durften sie eine Stunde mit einem Profi trainieren.

In Magdeburg hat der ehemalige SCM-Spieler Piotr Chrapkowski die inklusive Handballgruppe „Magdeburger Glückskinder“ besucht und mit ihnen trainiert.

Magdeburg. - Einmal mit einem Profi spielen - davon träumen viele junge Sportler. Für die inklusive Handballgruppe „Magdeburger Glückskinder“ des Vereins für Sporttherapie und Behindertensport (VSB) 1980 Magdeburg ist das nun Realität geworden: Sie haben eine Stunde mit einem ehemaligen SCM-Spieler trainiert.