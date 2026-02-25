Der MVB-Streik legt den Nahverkehr in Magdeburg lahm. Wer trotzdem zur Arbeit, zur Kita oder zum Arzt muss, braucht Alternativen. Welche Rolle Carsharing jetzt spielen kann – und wo in der Stadt Fahrzeuge bereitstehen.

Der Carsharing-Anbieter „teilAuto“ hat 49 Fahrzeuge an 37 Standorten in Magdeburg.

Magdeburg. - Drei Tage Ausnahmezustand: In Magdeburg bleiben Busse und Bahnen im Depot. MVB-Streik. Für Pendler, Studenten und Familien stellt sich plötzlich die Frage: Wie komme ich zur Arbeit, zur Kita, zum Arzt? Wer kein eigenes Auto besitzt, schaut sich jetzt nach Alternativen um. Eine davon: Carsharing.