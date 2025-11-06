Wenn der FCM spielt, wird’s voll rund um die Avnet-Arena – und manchmal auch gefährlich. Ein neuer Antrag an die Stadt soll das ändern. Obwohl die Idee dahinter nicht neu ist.

Magdeburger lassen nicht locker – Chaos bei FCM-Heimspielen soll ein Ende haben

Magdeburg. - Wer regelmäßig am Gübser Weg unterwegs ist, kennt das: Gerade bei Heimspielen des 1. FC Magdeburg wird’s richtig voll. Ein Unfall vor einem Heimspiel 2024 hat gezeigt, wie gefährlich es werden kann. Nun liegt eine Idee vor, die die Situation verbessern soll – doch so ganz neu ist diese nicht. Die Stadt hat da jedoch eine ganz andere Meinung.