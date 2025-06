Magdeburg - Für die Traditionself des 1. FC Magdeburg steht mit der Partie bei Saxonia Gatersleben an diesem Sonnabend (14 Uhr) das zweite Wochenende der jüngst gestarteten Sommersaison an. Ihr Ziel für die insgesamt neun Termine in der warmen Jahreszeit können die Blau-Weißen nicht mehr erreichen. Bereits am ersten Wochenende platzte der im Gespräch mit der Volksstimme erklärte Traum, den ganzen Sommer ungeschlagen zu bleiben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.