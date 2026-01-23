An diesem Wochenende (24. Januar 2026) steht das erste Bundesliga-Heimspiel des 1. FC Magdeburg im Jahr 2026 an. Wie sich die Gastronomie vorbereitet und was der Käseglocke-Chef tippt.

Kultimbiss an der Berliner Chaussee, Ecke Herrenkrugstraße: die Käseglocke. Wirt und Betreiber Lars Ewert, hier im neuen Anbau, schenkt seinen Gästen gern ein frisches Bier aus.

Magdeburg. - Schon bevor das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden am kommenden Samstag (21. Januar 2026, 20.30 Uhr) angepfiffen wird, dürfte im kleinen Kultbistro „Käseglocke“ in der Berliner Chaussee ordentlich Betrieb herrschen. Wie sich Inhaber Lars Ewert auf das erste Bundesliga-Heimspiel der Saison vorbereitet und warum er diesen Samstag besonders viel Kundschaft erwartet.