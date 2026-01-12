Die U 23 der Blau-Weißen steht mit Platz sieben in der Tabelle sehr gut da. Und will doch mehr. Zumindest auf dem Rasen, wie Trainer Daniel Wölfel erklärt.

Daniel Wölfel will mehr Kompromisslosigkeit und mehr Kaltschnäuzigkeit in seinem Team sehen.

Magdeburg - Abu-Bekir El-Zein ist nach zum Drittligisten SSV Ulm gewechselt, Kenan Aydin ist zum FC St. Pauli II (Regionalliga Nord) gegangen. Doch beide Winter-Abgänge bedeuten für Daniel Wölfel, den Trainer der U 23 des 1. FC Magdeburg, keinen schmerzvollen Verlust. „Abu El-Zein gehörte zum Profikader, Kenan Aydin hat sich entschieden, sich St. Paul anzuschließen“, erklärt Wölfel nüchtern zu den Akteuren, die auf zwölf beziehungsweise drei Einsätze in dieser Saison in der Regionalliga Nordost gekommen waren. Und verlässt damit die Vergangenheit. Wölfel: „Unser Kader ist gut aufgestellt, wir vertrauen den Spielern, die da sind.“