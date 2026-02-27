Neue Betreiberin nach jahrelangem Leerstand FCM-Spieler arbeiten in neuer Kantine in Magdeburg
Die Kantine 42 in Magdeburg hat Neueröffnung gefeiert. Viele Jahre gab es dort kein gastronomisches Angebot mehr. Was auf dem Speiseplan zu finden ist und warum FCM-Spieler dort an der Kasse sitzen.
Magdeburg. - Es ist frisch gestrichen, die Auslage ist gefüllt mit belegten Brötchen: Die Kantine 42 in Magdeburg-Sudenburg ist wieder geöffnet. Einige Jahre war sie geschlossen. Nun gibt es eine neue Betreiberin und sogar FCM-Spieler, die dort arbeiten.