Fernwärme in Magdeburg: Hier werden alte Leitungen saniert

Die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) arbeiten im Norden Magdeburgs aktuell am Netz der Fernwärmeleitungen. Dabei kommt auch ein Schwerlastkran zum Einsatz.

Am Magdeburger Ring werden Schutzrohre der Fernwärmeleitung saniert.

Magdeburg - Ein echtes Schwergewicht verrichtet am 7. Juni 2022 seinen Dienst auf dem Parkplatz an der Albert-Schweitzer-Straße im Magdeburger Stadtteil Neustädter See. Ein Spezialkran ist im Einsatz, um Betonplatten durch die Gegend zu heben. Diese geben den Blick auf die Unterwelt der Stadt frei.