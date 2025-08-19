weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Hasselbachplatz in Magdeburg: „Es wird nie wieder, wie es mal war“

Anlieger sprechen über Kneipenviertel „Es wird nie wieder, wie es mal war“: Ausgehen am Magdeburger Hassel

Der Magdeburger Hasselbachplatz galt stets als Kneipenmeile. Das hat sich in den vergangenen Jahren teilweise geändert. Anlieger sehen aber eine „durchschrittene Talsohle“.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 19.08.2025, 10:15
Zu Veranstaltungen wie „Hassel Fever“ oder „Macht der Nacht“ kamen früher Tausende zum Magdeburger Hasselbachplatz.
Zu Veranstaltungen wie „Hassel Fever“ oder „Macht der Nacht“ kamen früher Tausende zum Magdeburger Hasselbachplatz. Foto: Doreen Bieber

Magdeburg. - Der Hasselbachplatz galt stets als das Ausgehviertel in Magdeburg. Kneipe an Kneipe reihte sich in den Straßen, die zum Kreisverkehr führen. Bei gemeinsam organisierten Veranstaltungen wie „Hassel Fever“ oder der „Macht der Nacht“ kamen Tausende zum Feiern.