weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Salzwedel
    4. >

  4. Kultur: Theaterfestival „Salzwedeler Kulturnächte“ feiert Premiere

Eil
Ermittlungen gegen Attentäter von Magdeburg abgeschlossen
Ermittlungen gegen Attentäter von Magdeburg abgeschlossen

Kultur Theaterfestival „Salzwedeler Kulturnächte“ feiert Premiere

Erstmals gibt es in der Jeetzestadt ein Open-Air Festival der Bühnenkunst. An zwei Abenden Ende August kommen insgesamt drei Stücke zur Aufführung. Besucher können auch selbst aktiv werden.

19.08.2025, 09:36
Moby Dick Aufführung der Freien Bühne Wendland - hier in Wismar 2022.
Moby Dick Aufführung der Freien Bühne Wendland - hier in Wismar 2022. Archivfoto: Freie Bühne Wendland

„Salzwedeler Kulturnächte“ nennt sich das neue Theaterfestival der Hansestadt. Am Freitag, 29., und Sonnabend, 30. August, können sich Kulturfreunde in Salzwedel verschiedene Aufführungen anschauen und bei theaterpädagogischen Angeboten selber mitmachen. Initiiert und organisiert hat das Festival der Verein Kukubi.