Eil
Kultur Theaterfestival „Salzwedeler Kulturnächte“ feiert Premiere
Erstmals gibt es in der Jeetzestadt ein Open-Air Festival der Bühnenkunst. An zwei Abenden Ende August kommen insgesamt drei Stücke zur Aufführung. Besucher können auch selbst aktiv werden.
„Salzwedeler Kulturnächte“ nennt sich das neue Theaterfestival der Hansestadt. Am Freitag, 29., und Sonnabend, 30. August, können sich Kulturfreunde in Salzwedel verschiedene Aufführungen anschauen und bei theaterpädagogischen Angeboten selber mitmachen. Initiiert und organisiert hat das Festival der Verein Kukubi.