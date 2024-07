In Magdeburg kam es erneut zu einer nächtlichen Brandserie, bei der an mehreren Orten Müllcontainer angezündet wurden. Die Polizei prüft einen Zusammenhang.

Magdeburg - Gleich an fünf verschiedene Orte musste die Magdeburger Feuerwehr in der Nacht zum 20. Juli 2024 eilen. Denn in den frühen Morgenstunden waren in einem Stadtteil an mehreren Stellen Mülltonnen und andere Gegenstände offensichtlich mutwillig angezündet worden.