Die Kleingartenanlage Bördeblick am Magdeburger Holzweg hat immer wieder mit Einbrüchen und Bränden zu kämpfen. Kleingärtner fühlen sich unsicher. Die Polizei gibt Hinweise zum Schutz.

In der Kleingartenanlage „Bördeblick“ in Magdeburg am Holzweg kommt es immer wieder zu Einbrüchen und brennenden Gartenlauben.

Magdeburg. - 112 Garten-Parzellen gibt es in Kleingartenverein Bördeblick am Holzweg. Viele gehen dort friedlich ihrer Gartenarbeit nach. Doch schon seit Gründung der Anlage 1989 werden die Hobbygärtner immer wieder von Einbrüchen und Bränden gestört.