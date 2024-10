Am City Carré in der Magdeburger Innenstadt läuft ein Feuerwehreinsatz. Mitarbeiter mussten ihre Büros verlassen.

Feuerwehreinsatz am City Carré: Mitarbeiter müssen Büros verlassen

Einkaufszentrum in Innenstadt

Am City Carré in Magdeburg ist die Feuerwehr im Einsatz.

Magdeburg - Am Magdeburger City Carré gibt es am Dienstag, 22. Oktober 2024, einen größeren Feuerwehreinsatz. Mehrere Einsatzfahrzeuge sind vor Ort. Mitarbeiter aus zwei Bürogebäuden, in denen unter anderem das Landeswirtschaftsministerium sowie die Ösa-Versicherungen zu finden sind, mussten ihren Arbeitsplatz verlassen.

Nach Angaben der Einsatzleitstelle der Magdeburger Feuerwehr handelt es sich um eine geplante Übung. Die Mitarbeiter der beiden Häuser konnten zeitnah in ihre Büros zurückkehren. Circa 500 Menschen waren davon betroffen, wie Guido Reuter, Centermanager im City Carré, auf Volksstimme-Anfrage mitteilt.

Kunden müssen bei Übung im September Geschäfte verlassen

Erst im September 2024 hatte es eine Übung der Feuerwehr im City Carré gegeben. Damals war die Einkaufsstraße mit den Geschäften betroffen. Per Lautsprecher wurden die Kunden über eine technische Störung informiert und zum Verlassen des Gebäudes aufgefordert.

Ziel war es, das Gebäude innerhalb von zehn Minuten vollständig zu räumen und die Funktion aller Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen, um für den Ernstfall vorbereitet zu sein.

Nach Angaben von Guido Reuter handelt es sich bei beiden Einsätzen um eine gemeinsame Großübung, die regelmäßig durchgeführt wird, um alle Abläufe zu prüfen. Auf Wunsch der Feuerwehr sei sie diesmal an zwei Terminen geplant worden.

Sicherheitsübung im City Carré: Tiefgarage wird evakuiert

So sei bei dem Einsatz am 22. Oktober auch eine Entrauchungsübung in der Tiefgarage des City Carrés vorgenommen worden.