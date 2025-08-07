Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Magdeburg: In Stadtfeld-Ost gerät eine Mülltonne mitten im Wohngebiet in Brand – die Flammen greifen auf mehrere Container über.

Ein Feuerwehrmann löscht die Flammen, die sich in der Nacht in Magdeburg Stadtfeld-Ost von einer Mülltonne auf mehrere Container ausgebreitet hatten.

Magdeburg. - In der Nacht zum 8. August ist es im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-Ost zu einem Brand gekommen. Gegen 0.20 Uhr ging bei der Feuerwehr ein Notruf ein: Ein Restmüllcontainer hatte in der Hans-Löscher-Straße zwischen zwei Wohnblöcken Feuer gefangen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich das Feuer bereits auf zwei benachbarte Container ausgebreitet.

Die Feuerwehr rückte mit einem Löschfahrzeug an und konnte den Brand innerhalb weniger Minuten unter Kontrolle bringen. Zwei große Restmüllcontainer wurden vollständig zerstört, ein weiterer zur Hälfte geschmolzen. Auch eine weitere Mülltonne wurde beschädigt.

Verbrannte Überreste: Die geschmolzenen Müllcontainer in Magdeburg Stadtfeld-Ost zeugen von dem nächtlichen Brand, der sich zwischen zwei Wohnblöcken ereignete. Foto: Romy Bergmann

Während des Brandes zogen dichte Rauchwolken zwischen den Wohnblöcken hindurch, wie eine Anwohnerin berichtet. Verletzt wurde aber niemand. Gegen 0.50 Uhr war der Einsatz beendet. Die Brandursache ist bislang unklar.