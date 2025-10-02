Auf Höhe der Anschlussstelle Wanzleben ist es in Fahrtrichtung Magdeburg auf der A14 am frühen Donnerstagnachmittag, 2. Oktober, zu einem Unfall mit mehreren Beteiligten gekommen. Die Autobahn war für mehrere Stunden vollgesperrt. Jetzt ist klar, wie es zum Massenunfall kam.

Nach vollgesperrter Autobahn: Ursache für Unfall mit mehreren Autos auf A14 geklärt

Auf der A14 bei Wanzleben ist es zu einem Massenunfall gekommen. Die Autobahn ist vollgesperrt.

Wanzleben/Magdeburg - Zu einem Unfall mit mehreren Verletzten ist es am frühen Donnerstagnachmittag gegen 13.15 Uhr auf der A14 zwischen Wanzleben und Magdeburg-Stadtfeld in Richtung Norden gekommen, wie die Polizei meldet. Zeitweise war der Verkehr komplett zum Stillstand gekommen. Jetzt zeigt sich, wie es zum Massenunfall kam.