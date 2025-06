Fluglärm in Magdeburg Nach großer Bundeswehrübung: Piloten droht bis zu 50.000 Euro Bußgeld bei Regelverstoß

Der Flugplatz in Magdeburg steht mal wieder in der Kritik als Lärmverursacher nach einem Fluglager und Übungsflügen der Bundeswehr. Zurecht? Die Volksstimme fragte bei der Aufsichtsbehörde in Halle nach, was erlaubt ist – und was nicht.