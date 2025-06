Krach um den Flugplatz in Magdeburg: Anwohner beschweren sich über massiven Lärm von Flugzeugen. Was Flughafenbetreiber und Aufsichtsbehörde sagen und wie es weiter geht.

Flugzeuge im Minuten-Takt überm Haus: Lärm-Ärger in Magdeburg

Eine Maschine auf dem Rollfeld des Flugplatzes Magdeburg. Hier eine Archivaufnahmen. Fluglärm nervte Anwohner in Magdeburg am Himmelfahrtswochenende 2025.

Magdeburg. - Der Flugplatz in Magdeburg ist ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor, aber auch Heimstätte für Freizeit-Flugsportler. Vor allem letztere sorgen immer wieder für Ärger, insbesondere bei Anwohnern rund um den Flugplatz. Was erlaubt ist - und was nicht.