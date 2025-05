Am Magdeburger Flugplatz mehr flugaffine Unternehmen anzusiedeln, gestaltet sich schwierig. Und das hat einen ganz speziellen Grund.

Magdeburg. - Die Pläne, aus dem Flugplatz ein Gewerbegebiet zu machen, sind vom Tisch. Der Gewerbestandort am Magdeburger Flugplatz soll dennoch attraktiver werden. Das wünscht sich die CDU/FDP-Fraktion im Magdeburger Stadtrat. Sie erhofft sich, dass mehr flugaffine Firmen angesiedelt werden und sieht die Stadt in der Pflicht, aktiv zu werden. Doch so einfach ist das nicht.