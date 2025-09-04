weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Feiern unter der Hubbrücke in Magdeburg: Kultur, Beats und Begegnung – Auf welche Angebote sich Besucher beim Kulturbrücke-Festival freuen können

Vom 5. bis 7. September wird die Elbwiese zum Treffpunkt für Musik, Workshops und Begegnung. Das Kulturbrücke-Festival lädt wieder ein - und hat ein buntes Programm für seine Besucherinnen und Besucher parat.

Von Romy Bergmann 04.09.2025, 06:30
Beim Kulturbrücke Festival an der Hubbrücke kommen seit 2020 Jahren mehr als 1.000 Menschen zusammen. Foto: Bianca Heimert

Magdeburg. - Es ist wieder die Zeit im Jahr, in der eines der markantesten Wahrzeichen der Stadt in besonderem Glanz erstrahlt: Die Hubbrücke wird zum Tor für ein Wochenende voller Musik, Begegnung und kultureller Vielfalt. Das Kulturbrücke-Festival geht in die nächste Runde – und bringt vom 5. bis 7. September 2025 die Elbwiesen zum Leben.