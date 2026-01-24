Der Wernigeröder Wildpark ist ein beliebtes Ausflugsziel im Harz. Doch die Besucher sehen nicht alles: Abseits der Hauptwege gibt es eine Krankenstation für verletzte und kranke Wildvögel – die selbst Anlass zur Sorge gibt.

Auffangstation für verletzte Wildvögel: Warum die Retter im Wernigeröder Wildpark selbst Hilfe brauchen

Seit fünf Jahren wird dieser Rotmilan im Wernigeröder Wildpark gepflegt. Er ist flugunfähig, vermutlich die Folge eines Autounfalls.

Wernigerode. - In der freien Wildbahn hätte er keine Chance. Vermutlich bei einem Autounfall zog sich ein Rotmilan schwere Verletzungen zu und brach sich die Flügel. Trotz der Pflege im Wernigeröder Wildpark Christianental ist er bis heute flugunfähig. Doch in der Anlage nahe des Schlosses hat er ein sicheres, dauerhaftes Zuhause gefunden. Kein Einzelschicksal.