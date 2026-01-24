Die Trainingsphase für die Karnevalisten in Kläden bei Arendsee geht in die heiße Phase. Drei tolle Tage im Februar stehen unter dem Motto „Kläden und Kraatz - Imi Ata“.

Männer üben den Hüftschwung für den Auftritt beim Karneval

Hüftgold De Luxe beim Training im Spiegelsaal des Arendseer Fitnessstudios Filou: Maik Messal (hinten von links). Thomas Heinz, Christoph Brandt, Alexander Schulze, Johann André Dreier (vorn von links), Christian Döpelheuer und Heiko Feder. Es fehlt: Sylvio Bolz.

Arendsee/Kläden. - Sie üben ihren Hüftschwung im Geheimen, wollen nicht dabei beobachtet werden, wie Sexy-Posen einstudieren oder sie sich lasziv räkeln: Die Männer von Klädens Ballettcrew „Hüftgold de Luxe“ proben seit November 2025 hinter verschlossenen Türen. Sonst im Klädener Dorfgemeinschaft, jetzt in der heißen Phase vor dem 74. Klädener Karneval, der Anfang Februar gefeiert wird, im Fitnesstudio Filou.