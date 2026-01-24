Das Wolmirstedter Bürgerhaus auf der Schlossdomäne steht im kulturellen Zentrum der Stadt. Das Programmheft ist voll. Nur eine Veranstaltung fehlt.

Jane Lenzing und Daniela Wirthgen freuen sich auf einen lustigen Fußballabend im Bürgerhaus.

Wolmirstedt. - Im Wolmirstedter Bürgerhaus wird gelacht, getanzt, gesungen und gemalt. Obwohl das Haus eine Dauerbaustelle und keineswegs barrierefrei ist, strotzt der Kalender des Jahres 2026 bereits vor Veranstaltungen. Nur eine wollen die Wolmirstedter partout nicht haben. Eine andere hingegen vermissen sie.