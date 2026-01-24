weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
Welches Programm der Bürgerhaus in Wolmirstedt bietet Faschingsmuffel, Partymäuse und Kabarett-Fans

Das Wolmirstedter Bürgerhaus auf der Schlossdomäne steht im kulturellen Zentrum der Stadt. Das Programmheft ist voll. Nur eine Veranstaltung fehlt.

Von Gudrun Billowie 24.01.2026, 14:30
Jane Lenzing und Daniela Wirthgen freuen sich auf einen lustigen Fußballabend im Bürgerhaus.
Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Im Wolmirstedter Bürgerhaus wird gelacht, getanzt, gesungen und gemalt. Obwohl das Haus eine Dauerbaustelle und keineswegs barrierefrei ist, strotzt der Kalender des Jahres 2026 bereits vor Veranstaltungen. Nur eine wollen die Wolmirstedter partout nicht haben. Eine andere hingegen vermissen sie.