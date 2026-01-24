Welches Programm der Bürgerhaus in Wolmirstedt bietet Faschingsmuffel, Partymäuse und Kabarett-Fans
Das Wolmirstedter Bürgerhaus auf der Schlossdomäne steht im kulturellen Zentrum der Stadt. Das Programmheft ist voll. Nur eine Veranstaltung fehlt.
24.01.2026, 14:30
Wolmirstedt. - Im Wolmirstedter Bürgerhaus wird gelacht, getanzt, gesungen und gemalt. Obwohl das Haus eine Dauerbaustelle und keineswegs barrierefrei ist, strotzt der Kalender des Jahres 2026 bereits vor Veranstaltungen. Nur eine wollen die Wolmirstedter partout nicht haben. Eine andere hingegen vermissen sie.