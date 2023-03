Frauenpower bringt Magdeburger Feuerwehr an ihre Grenze

Magdeburg - Der Frauenanteil ist so hoch wie nie zuvor, die Einsatzzahlen sind gestiegen und unter gewissen Umständen darf die Feuerwehr die Stadtgrenze Magdeburgs nicht verlassen. Annette Siedentopf, Wehrleiterin der Freiwilligen Feuerwehr in Olvenstedt, gibt Einblicke in das Einsatzjahr 2022.