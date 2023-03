Als Frau in einem männerdominierten Beruf arbeiten? Für Stephanie Nadolny längst Normalität. Ihre Schwester Claudia wird sich noch daran gewöhnen müssen. Vater Uwe Nadolny übergibt den Familienbetrieb, eine Spezialtiefbaufirma, an seine Töchter.

Frauenpower in Männerdomäne: Spezialtiefbau Magdeburg in Schwesternhand

Der Vater zieht sich zurück, die beiden Töchter übernehmen: Uwe Nadolny weiß das Familienunternehmen bei Stephanie Nadolny (l.) und Claudia Nadolny in besten Händen.

Ottersleben - „Auf dem Bau zählt Durchsetzungsvermögen. Man muss sich auch mal dreckig machen können.“ Für Stephanie Nadolny ist es nichts Ungewöhnliches mehr, in einer Männerdomäne zu arbeiten. Sie ist schon vor rund 16 Jahren in den Familienbetrieb eingestiegen. Vor kurzem hat sie auch ihre Schwester Claudia Nadolny überzeugen können. Vater Uwe Nadolny freut sich, dass seine Töchter es möglich machen, die Spezialtiefbau GmbH Magdeburg am Leben zu halten. Ist es doch für viele Firmen im Land schwierig, Nachfolger zu finden, die übernehmen können oder wollen.