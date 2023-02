Magdeburg - Was kann man in Magdeburg erlegen? Wohin lohnt sich ein Ausflug? Die Lokalredaktion der Magdeburger Volksstimme hat Ideen für Dienstag, den 14. Februar 2023 zusammengestellt. Es gibt Musik, um eine Mitsing-Fete und eine Oldie-Party. Tipps für Montag, 13. Februar 2023, gibt es hier.

Fusion aus gregorianischen Gesängen und moderner Musik im Amo Magdeburg

Der Hamburger Musikproduzent Frank Peterson ließ sich 1989 im königlichen Kloster von San Lorenzo de El Escorial in Spanien inspirieren – zur Kombination altertümlicher gregorianischer Musik mit moderner Musik. Peterson gründete mit Michael Cretu das Musikprojekt „Enigma“. Mit der Veröffentlichung des Albums „Master of Chant“ von „Gregorian“ im Jahre 1999 knüpfte Frank Peterson nahtlos an den Erfolg von „Enigma“ an. Bis heute konnten mehr als zehn Millionen Tonträger verkauft werden. Rund drei Millionen Besucher haben das Ensemble bei ihren Konzerten in 31 Ländern gesehen.

Auch in Magdeburg ist auf der aktuellen Tour ein Konzert geplant – und zwar am Dienstag im Amo-Kulturhaus in der Erich-Weinert-Straße 27. Beginn ist um 20 Uhr. Die Veranstalter versprechen eine Mischung aus gregorianischem Gesang mit moderner Rock- und Popmusik gepaart mit einer spektakulären Bühnenshow.

Der Heilige Mauritius und der Magdeburger Dom

In der Veranstaltungsreihe Seniorenakademie spricht am Dienstag ab 14.30 Uhr die Historikerin Ulrike Theisen im Magdeburger Dommuseum am Domplatz. Der Titel des Vortrags lautet „Der heilige Mauritius - Schutzpatron des Magdeburger Domes“. Anmeldungen unter Telefon 0391/99.01.74.21.

Neben der heiligen Katarina ist Mauritius Schutzpatron des Doms zu Magdeburg. Die Skulptur des Heiligen Mauritius aus Sandstein, die aus dem 1240/50 stammt, ist in Fragmenten erhalten geblieben. Seit 1955 ist sie im Chorraum des Magdeburger Doms ausgestellt und gilt als eine der eindrucksvollsten Skulpturen des deutschen Mittelalters. Zudem ist es die früheste bekannte Darstellung eines Heiligen mit dunkler Hautfarbe.

Mitsing-Fete im Magdeburger Hundertwasserhaus

Mitreißend, stimmungsvoll und ausgelassen sei „Das Magdeburger SuperHitSingen“ im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a, so ein Versprechen der Veranstalter. Die große Mitsing-Fete steht am Dienstag unter dem Titel „Love-Songs & Kuschelrock“. Beginn ist um 19.30 Uhr.

„Das Magdeburger SuperHitSingen“ habe alles, was es im Rock, Pop und Schlager im Radio zu hören gibt. „Singen, singen, singen und Hit an Hit – das ist unser Motto am Valentinstag 2023“, so der Sänger und Entertainer Enrico Scheffler, der zusammen mit seinem Pianisten Mario Urbach für ausgelassene Stimmung sorgen und die SuperHits zum Mitsingen performen wird. Die Songtexte werden auf Leinwände und Bildschirme projiziert und schon stehst du mitten im Geschehen, denn der ganze Saal wird zusammen mit dir die Songs des Abends trällern.

Oldies in der Baracke auf dem Magdeburger Uni-Campus

Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt.

Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.