Magdeburg - Wo kann man am Dienstag, 21. Februar, etwas in Magdeburg erleben? Die Lokalredaktion der Volksstimme hat ein paar Freizeittipps zusammengetragen. Geboten werden im Folgenden Einblicke in die Arbeit des Theaters, eine Lesebühne, ein Film über den Schwund in der Vogelwelt, ein Treffen des Leseclubs, die Präsentation eines Buchs mit einer Kritik am heutigen Antirassismus sowie zwei Partys. Zu den Tipps für Montag, den 20. Februar, geht es hier.

Vermittler zeigen, wie Theater Menschen in Magdeburg nähergebracht wird

Wie soll die Idee vom Theater, als Podium für Ideen, als Ort, Visionen sichtbar zu machen, den Menschen abseits eingetretener Pfade und klassischer Produktionen vermittelt werden? Wie kann es gelingen, Menschen für die vielfältige Welt des Theaters zu begeistern, Schwellenängste zu nehmen und zu zeigen, welche Relevanz die darstellende Kunst für das eigene Leben haben kann? Das ist Inhalt der nächsten Veranstaltung der Reihe „ThemaTisch“ des Fördervereins am Dienstag um 19.30 Uhr im Café Rossini im Opernhaus am Universitätsplatz 9.

Im Fokus des Abends steht die Arbeit des Teams „Künstlerische Vermittlung und Partizipation“ um Dorothea Lübbe, Anja Engelhardt und Tillmann Staemmler. „Gemeinsam wollen wir so der Frage nachgehen, wie die Ansätze zeitgemäßer Theatervermittlung aussehen können und welche neuen Chancen sich durch eine partizipative Öffnung eröffnen“, heißt es in einer Einladung.

Beispielhaft soll dies vor allem anhand des Projekts „Bande 23“ geschehen, in welchem sich junge Menschen aus Magdeburg in den zurückliegenden Winterferien intensiv mit der Zukunft, aber auch Vergangenheit ihrer Stadt auseinandergesetzt haben. Der Förderverein lädt alle Interessierten zu dem Gespräch ein. Der Eintritt ist frei. Durch den Abend führt Daniel Gerlich.

Vogelperspektiven im Magdeburger Moritzhof

Im Rahmen der Reihe „Greenscreen“ wird im Magdeburger Moritzhof derzeit der Film „Vogelperspektiven“ gezeigt. Der Streifen wird im vergangenen Jahr von Regisseur Jörg Adolph gedreht.

Zum Inhalt: In den vergangenen 60 Jahren hat Deutschland fast die Hälfte seiner Vögel verloren. Trotzdem ist kein Tier so allgegenwärtig. Vögel sind enorm artenreich, überall zu finden, nicht zu überhören. Auffallend und manchmal auffallend schön, sitzen sie in Hecken und Bäumen, auf Dächern und Balkonen. Doch es gibt immer weniger Lebensraum für Vögel auf der Erde.

Der Film zeigt, wie wichtig Vögel für die Erde, den Kreislauf der Natur und - in Folge dessen - auch für die Menschheit sind. Vögel sind ein wichtiger Indikator für die Klimakatastrophe und das Artensterben und zeigen uns eindeutig die Defizite in unserem Umgang mit der Natur. Regisseur Jörg Adolph der auch den Film „Das geheime Leben der Bäume" dreht, begleitet den Ornithologen Norbert Schäffer, Vorsitzender des Landesbunds für Vogelschutz in Bayern, auf seiner Mission zur Rettung der Vogelwelt.

Gezeigt wird der Film im Moritzhof am Moritzplatz am Montag um 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen sind für Freitag, 16 Uhr, sowie für den 27. Februar um 17.30 Uhr und den 28. Februar um 17 Uhr geplant.

Die Programmreihe „Greenscreen“ widmet sich dem essenziell wichtigen Thema Nachhaltigkeit! Mit ausgewählten Spiel- und Dokumentarfilmen, dazu passenden Workshops, Inputs und Diskussionen zur Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Zukunftsfragen, die Stellung des Menschen in der und dessen Einfluss auf die Natur und die Gesellschaft.

Literaturclub am Magdeburger Schauspielhaus

„Lesen Sie – lesen Sie – lesen Sie viel. Lesen Sie alles.“, sagte der Schriftsteller Henry James. Dieses Motto lebt der Literaturklub am Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. 2009 durch die Dramaturgie des Theaters ins Leben gerufen, treffen sich nun schon seit zehn Jahren Literaturbegeisterte ein- bis zweimal monatlich zum angeregten Austausch über ein gemeinsam gelesenes Werk, welches in der Runde vorgeschlagen und ausgewählt wird.

Am Dienstag geht es ab 19.30 Uhr um das Buch Neujahr von Juli Zeh. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind per E-Mail an [email protected] möglich.

Lesebühne „Die Höflichen ...“ in der Magdeburger Stadtbibliothek

Die Magdeburger Lesebühne „Die Höflichen ...“ begeistert das Publikum mit selbstgeschriebenen Texten, die zum Lachen, Träumen und Nachdenken anregen oder in die Welt der Poesie entführen. Lars Johansen, Sandy Gärtner, Leonard Schubert und Jessica Denecke verbindet ihre Liebe zur Sprache und ihre Begeisterung dafür, gemeinsam mit dem Publikum Literatur zum Leben zu erwecken.

Die Lesebühne gastiert diesen Dienstag in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 ein. Beginn ist um 19.30 Uhr.

"Die Diversität der Ausbeutung“ ist Thema im Magdeburger Oli

Eleonora Roldán Mendívil und Bafta Sarbo haben im Karl Dietz Verlag den Sammelband "Die Diversität der Ausbeutung. Zur Kritik des herrschenden Antirassismus" herausgegeben, der in aktuelle Debatten eingreift und einen marxistischen Rassismusbegriff wieder in den Fokus rückt. Die Autorinnen kritisieren den in der Bundesrepublik vorherrschenden liberalen Rassismusbegriff und den damit verbundenen "liberalen Antirassismus". Ihrer Meinung nach konzentrieren sich staatliche Antidiskriminierungsstellen und die radikale Linke hauptsächlich auf Repräsentation, Inklusion und Diversität, während frühere linke Konzepte wie Ausbeutung oder Herrschaftsverhältnisse unter dem Label "Diskriminierung" abgehandelt werden.

Die Buchvorstellung am Dienstag um 18 Uhr im Magdeburger Oli in der Olvenstedter Straße 25 bietet die Möglichkeit, über die Gründe zu diskutieren, weshalb Rassismus mehr ist als nur eine Ideologie oder ein falsches Bewusstsein. Es soll erörtert werden, welche Möglichkeiten ein materialistischer Rassismusbegriff bietet, wie die Kritik an Intersektionalität oder Identitätspolitik aussieht und wo mögliche Verbindungen zwischen den verschiedenen Konzepten bestehen, so die Veranstalter.

Tanzen am Dienstag: Baracke und Flowerpower

Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.