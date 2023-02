„The Music of Harry Potter - Live in Concert“ am heutigen Montag in der Magdeburger Getec-Arena.

Magdeburg - Magdeburg bietet jeden Tag ein vielfältiges Programm für Kultur und Freizeit. Die Magdeburger Volksstimme hat Freizeittipps für Montag, den 20. Februar 2023, gesammelt. Geboten werden Konzerte für Harry-Potter-Fans und für Jazz-Liebhaber, Ausstellungen und Kino. Die Tipps für Sonntag, 19. Februar 2023, gibt es hier.

Musik aus „Harry Potter“ in der Magdeburger Getec-Arena.

Seit zwei Jahrzehnten faszinieren die „Harry Potter“-Filme Menschen weltweit und über Generationen hinweg. Die ikonische Filmmusik, komponiert von John Williams, Patrick Doyle, Nicolas Hooper und Alexander Desplat, trägt maßgeblich dazu bei. Das berühmte „Hedwig's Theme“, das mittlerweile als Hauptthema der Filmreihe gilt, ist wahrscheinlich von fast jedem mitsummbar.

In der Magdeburger Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 beginnt am Montag um 20 Uhr „The Music of Harry Potter - Live in Concert“, ein magischer Abend, der die musikalischen Höhepunkte der „Harry Potter“-Filme und des Theaterstücks „Harry Potter und das verwunschene Kind“ in klangvoller Form zusammenfasst. Unter der Leitung des Dirigenten Stephen Ellery begleitet das Ensemble der Cinema Festival Symphonics die Besucher mit modernster Technologie auf eine musikalische Reise durch alle acht Filme. Solisten, Chor und Orchester feiern eine „einzigartige Klangpracht, die die Zuschauer vollständig in die Welt der Magie eintauchen lässt“. Aufwendige Leinwandanimationen und visuelle Effekte ergänzen das Konzert.

Jazz im Magdeburger Forum Gestaltung

Die Formation „Der dritte Stand“ ist am Montag ab 20 Uhr mit einem Konzert im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 im Rahmen der Reihe „Jazz in der Kammer“ zu Gast. Die Musik des Trios basiert auf freier Improvisation und folgt spontanen Impulsen. Die Band erforscht ein breites Spektrum an musikalischen Möglichkeiten, von offenen und frei assoziierten Klanglandschaften bis hin zu dichten Passagen mit entfernten Anklängen an den Free Jazz. Das Ensemble arbeitet mit einem sich gegenseitig unterstützenden Austausch und spannungsreichen Wechseln zwischen Solo-, Duo- und Trioelementen.

Der Name des Trios, der das einfache Volk bedeutet, sowie der Titel ihrer CD, entstanden aus der Beobachtung eines Kollegen, dass jeder Spieler ursprünglich einen alten und angesehenen Berufsnamen als Nachnamen hatte: Auf der Bühne stehen Matthias Müller mit der Posaune, Matthias Bauer mit dem Kontrabass und Rudi Fischerlehner am Schlagzeug.

Textile Kunst in der Medizinischen Zentralbibliothek der Magdeburger Universität

Unter dem Titel „Stoffwechsel“ läuft derzeit eine Kunstausstellung in der Medizinischen Zentralbibliothek (Haus 41) in der Leipziger Straße 44 in Magdeburg. Gezeigt werden die Quilt-Kunstwerke von Ulrike Grote.

Quilt kommt aus dem Englischen und bezeichnet eine Steppdecke. Das Besondere: Die Künstlerin plant und probiert am Rechner vor, bevor sie die Stoffe kombiniert. Patchwork trifft hier also auf EDV.

Schon als kleines Mädchen habe sie gern dabei zugesehen, wie geschickt und kreativ ihre Mutter im Umgang mit Nadel und Faden war, hatte Ulrike Grote zu einer früheren Ausstellung in der Volksstimme gesagt. Und so sei auch eines ihrer Lieblingsfächer in der Grundschule der Nadelarbeitsunterricht gewesen. Schon als 16-Jährige habe sie Schneiderkurse in der Volkshochschule besucht, um ihre eigene Garderobe kreieren zu können. Die Patchwork-Handarbeit habe sie 2005 für sich entdeckt.

Gezeigt wird die Ausstellung „Stoffwechsel“ bis zum 31. März. Geöffnet ist die Medizinische Zentralbibliothek montags bis freitags von 8 bis 21 Uhr, sonnabends von 10 bis 18 Uhr und bis 12. Februar auch sonntags von 10 bis 18 Uhr.

Stück für Kinder im Magdeburger Puppentheater

„Die Schildkröte hat Geburtstag“ ist ein Stück für Zuschauer ab vier Jahren, das derzeit auf dem Spielplan im Magdeburger Puppentheater an der Warschauer Straße 25 gezeigt wird. Während Kurzentschlossene für viele Vorstellungen nur die Hoffnung auf Restkarten an der Tageskasse haben können, waren zum Redaktionsschluss in Vorstellungen am Montag um 9 Uhr und am Dienstag um 10.30 Uhr noch Plätze frei.

Die Geschichte: Die Schildkröte Agathe hat Geburtstag und hofft darauf, dass ihre Geburtstagsgäste ih­ren größten Herzenswunsch erfüllen: einen großen Kopf Salat. Doch keiner ihrer Gäste denkt über eigene Bedürfnisse und Glücks­momente hinaus und so bekommt die Schild­kröte nur Geschenke, mit denen sie nichts anfangen kann. Doch dann erscheint das Mäuschen und was hat es wohl als Geschenk mitgebracht?

Kino: Auf dem Weg durch die Quantenwelt im des Marvel Cinematic Universe

In Magdeburger Kinos läuft derzeit der Film „Ant-Man And The Wasp: Quantumania“. Es handelt sich um eine Fortsetzung von Ant-Man and the Wasp und um den 31. Spielfilm innerhalb des Marvel Cinematic Universe aus dem Jahr 2018. Bis zum Beginn der neuen Kinowoche am Donnerstag sind die Spielzeiten im Cinestar Magdeburg Am Pfahlberg täglich um 17 und 19.45 Uhr in 2D und um 14.45, 17.30 und 20.15 Uhr in 3D. Im Cinemaxx im City Carré am Willy-Brandt-Platz wird der Film an den drei Tagen um 17.20 und 19.30 Uhr in 2D und um 14, 17 und 20 Uhr in 3D gezeigt. Um 20.20 Uhr läuft er am Montag zudem in der englischsprachigen Originalversion.

Die Geschichte: Als Scott „Ant-Man“ Langs (Paul Rudd) Tochter Cassie (Kathryn Newton) ein Gerät entwickelt, durch das eine Kommunikation mit der Quantenebene möglich werden soll, endet das Experiment in einer Katastrophe: Cassie, Scott und seine Mitstreiterin Hope „The Wasp“ van Dyne (Evangeline Lilly) finden sich ungewollt in dem mystischen Reich wieder. Gemeinsam mit Hopes Eltern Hank Pym (Michael Douglas) und Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) arbeitet das Trio an einem Weg zurück, während sie die mysteriöse Welt des Quantenreichs, in der sie auf fremde Kreaturen und eine versteckte Zivilisation treffen, auf Entdeckungsreise lockt.

Dabei erfahren sie auch, dass Janet, die 30 Jahre lang hier gefangen war, noch das ein oder andere Geheimnis aus ihrer Vergangenheit vor ihnen verbirgt: Denn ebenso gefangen in der Quantendimension ist der mysteriöse Kang (Jonathan Majors), der die Fähigkeit besitzt, durch Zeit und Multiversum zu reisen, und Scotts Hilfe für eine wichtige Mission benötigt. Doch ist dem mächtigen Kang zu trauen?

Fotografie in der Corona-Pandemie ist Thema im Magdeburger Moritzhof

Noch bis zum 19. März wird im Magdeburger Moritzhof die Ausstellung „Station 22“ gezeigt. Nach knapp drei Jahren seit Ausbruch der Corona-Pandemie bietet sich die Möglichkeit, einen reflektierenden Blick auf diese Zeit zu werfen, da die Menschen gelernt haben, mit dem Virus und seinen Varianten zu leben. Doch wie haben Fotografen diese Zeit wahrgenommen? Hatte die Pandemie für sie Einschränkungen und Beeinträchtigungen zur Folge, da Kontaktbeschränkungen und familiäre Verpflichtungen ihre Arbeit beeinflussten, oder führte sie für manche sogar zu neuen Inspirationen und Herausforderungen?

Die Gemeinschaftsausstellung "Station 22" mit Beiträgen aus Magdeburg, Schönebeck und dem Umland gibt Einblick in die individuellen künstlerischen Statements der Beteiligten und präsentiert Fotos, die während der Pandemie entstanden sind. Der Titel der Ausstellung leitet sich von der Serie "Station Eleven" ab, die auf dem postapokalyptischen Roman "Das Licht der letzten Tage" von Emily St. John Mandel basiert und sich ebenfalls mit einer Pandemie und ihrer Bewältigung auseinandersetzt.

Jörg Dölicke, Holger Dülken, Steffen Ebert, Katrin Freund, Thomas Freyer, Jutta Gampe, Christian Goeben, Mario Heide, Elisabeth Heinemann, Susanne Kalisch, Anja Koch, Viktoria Kühne, Wenzel Orschington, Leandra Pfeiffer, Tilo Pohle, Frank Pudel, Sylvia Pudel, Agnes Schulz, Thoralf Winkler und Michael Zajontz zeigen in der Ausstellung ihre persönlichen Perspektiven auf die Zeit der Pandemie und präsentieren ihre künstlerischen Arbeiten.