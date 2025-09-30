Der Altmärkische Regionalmarketing- und Tourismusverband wertet gemeinsam mit seinen Partnern die Stickerfieber-Aktion aus. Wie es weitergeht und wie die Kampagne einen Schub bekommen soll.

Stickerfieber: So läuft die Sammelaktion in der Altmark

Der Medien-Punkt der Volksstimme in Stendal ist einer von 100 Stickerpartnern.

Stendal - Die Altmark entdecken, Sticker sammeln und dafür mit einer Überraschung belohnt werden. Das ist die Idee hinter der Stickerfieber-Aktion des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbands (ART). 100 Partner haben sich für die Aktion gefunden. Der allgemeine Tenor nach den ersten Monaten: Die Kampagne ist super, aber noch nicht ganz ausgereift.