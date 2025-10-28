Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Weferlingen veranstaltet für den 10. Jahrgang einen besonderen Projekttag, bei dem auch die DDR-Vergangenheit zum Thema wird.

Weferlingen. - „Agenten des Rechtsstaates“ – unter diesem Titel steht ein besonderer Projekttag am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Weferlingen. Am 3. November beschäftigen sich alle zehnten Klassen in der Alten Turnhalle mit der Bedeutung des Rechtsstaates und der Frage, wie selbstverständlich demokratische Rechte heute sind.

Gespräche mit Zeitzeugen sollen den Jugendlichen direkten Einblick geben

Das theoretische Thema soll durch den Projekttag greifbarer werden. Gespräche mit Zeitzeugen und Experten sollen den jungen Weferlingern einen direkten und verständlichen Einblick in historische Erfahrungen und unterschiedliche Rechtssysteme geben. Dabei richtet sich der Blick nicht ausschließlich, aber durchaus auch auf die DDR und darauf, in welchem Maß dort ein Vertrauen in den Staat überhaupt möglich war und wie diese Zeitzeugen heute darüber denken.

Im Unterricht wurde das Thema bereits vorbereitet

Im Unterricht wurde das Thema im Vorfeld vorbereitet, sodass die Schüler mit eigenen Fragen und Beobachtungen in die Diskussionen gehen können. Ziel des Projekttages ist es, historische Erfahrungen mit der Gegenwart zu verknüpfen und das Bewusstsein für demokratische Werte zu stärken. Unterstützt wird das Vorhaben durch öffentliche Fördermittel und das Engagement der Lehrkräfte, die den Projekttag gemeinsam mit den Gästen gestalten.