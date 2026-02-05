Jakov Bralo suchte lange nach einem Nachfolger, um sein Magdeburger Restaurant in gute Hände zu geben. Fündig wurde er ausgerechnet bei einem alten Bekannten, für den er einst Mentor war. Was sich im Bralo House nun ändert.

Jakov Bralo (links) eröffnete das Bralo House am Domplatz in Magdeburg im Jahr 2008. Nun übergibt er das Restaurant an Dennis Galic.

Magdeburg. - Wenn Jakov Bralo über die Zukunft seines Restaurants in Magdeburg spricht, schwingt Wehmut mit. Aber auch Erleichterung. Denn mit Dennis Galic übernimmt jemand das Bralo House, der nicht nur die Gäste kennt – sondern auch den Geist des Hauses. Was sich der neue Chef vorgenommen hat.