Pete Lincoln, Mick Wilson und Peter Howarth Songs haben in Bands wie The Hollies, 10cc, Sweet, Sailor und Smokie gespielt - als „Frontm3n“ gastieren sie in Magdeburg.

Magdeburg. - Dreistimmiger Gesang und akustische Arrangements prägen einen Abend in Magdeburg, an dem britische Pop- und Rockgeschichte in konzentrierter Form hörbar wird. Am Sonnabend, 7. Februar 2026, steht die Band „Frontm3n“ mit ihrem Programm „Now And Th3n“ auf der Bühne des Amo in der Erich-Weinert-Straße 27. Ab 20 Uhr präsentieren Pete Lincoln, Mick Wilson und Peter Howarth Songs aus mehreren Jahrzehnten Popmusik sowie eigenes Material in akustischer Besetzung.

Auch interessant: Tickets zur Vorstellung in Magdeburg und weiteren Städten gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Die drei Sänger formierten sich Ende 2015 und gaben Anfang 2016 erste gemeinsame Konzerte in Deutschland. Zehn Jahre später knüpft die Jubiläumstour an diese Anfänge an. Jeder der Musiker bringt Erfahrungen aus international bekannten Bands ein, darunter The Hollies, 10cc, Sweet, Sailor und Smokie. In ihrem Repertoire verbinden sich bekannte Titel mit Stücken aus den eigenen Alben „All For One“, „Up Close – Live 2022“, „Enjoy The Ride“ und dem Best-of „The Collection“, das 2023 erschien. Die Songs erhalten neue Arrangements, die den Fokus auf Harmoniegesang und Erzählung legen. Zwischen den Stücken greifen die Musiker Stationen ihrer gemeinsamen und individuellen Laufbahnen auf und ordnen sie musikalisch ein.

Die Tour markiert zugleich eine Zäsur, da sie als letzte größere Deutschlandtournee des Trios angekündigt ist.