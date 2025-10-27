weather regenschauer
Die Pilzsaison in der Börde läuft auf Hochtouren. So lange kein Frost einsetzt, sind beim Sammeln gute Erträge zu erwarten. Davon ist der Pilzexperte Jens Hoffmann überzeugt.

Von Christian Besecke 27.10.2025, 18:03
Pilzexperte Jens Hoffmann aus dem Sülzetal hat bei seinem Gang durch den Wald einen rötenden Riesenschirmpilz entdeckt. Dieser ist essbar und kann wie ein Schnitzel zubereitet werden. Foto: Hoffmann

Wanzleben - Der Spezialist wohnt in Osterweddingen im Sülzetal und ist der Ansprechpartner für Bürger, die Fragen zu ihren gesammelten Pilzen haben. Die kommen aus der ganzen Region Wanzleben zu ihm und bekommen auch so manchen interessanten Tipp.