Pilze sammeln in der Börde Pilzvielfalt in der Börde: Was Sammler wissen sollten
Die Pilzsaison in der Börde läuft auf Hochtouren. So lange kein Frost einsetzt, sind beim Sammeln gute Erträge zu erwarten. Davon ist der Pilzexperte Jens Hoffmann überzeugt.
27.10.2025, 18:03
Wanzleben - Der Spezialist wohnt in Osterweddingen im Sülzetal und ist der Ansprechpartner für Bürger, die Fragen zu ihren gesammelten Pilzen haben. Die kommen aus der ganzen Region Wanzleben zu ihm und bekommen auch so manchen interessanten Tipp.