weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Schönebecks neuer Sportplatz: Ein Treffpunkt für jung und alt und Sportbegeisterte

Schönebecks neuer Sportplatz Ein Treffpunkt für jung und alt und Sportbegeisterte

17 Monate ist die Abstimmung im Stadtrat Schönebeck her. Seiner Zeit wollte die CDU-Fraktion etwas für die Jugend der Stadt tun. Ein Anliegen, das zügig umgesetzt wurde

Von Stefan Demps 27.10.2025, 18:15
Die Stadträte Torsten Pillat, Heidemarie Wünsche, Thoralf Winkler und Sabine Dirlich geben den Platz frei.
Die Stadträte Torsten Pillat, Heidemarie Wünsche, Thoralf Winkler und Sabine Dirlich geben den Platz frei. Foto: Stefan Demps

Schönebeck. - Das Wetter war dem Ereignis hold: relativ angenehme Temperaturen, etwas Sonnenschein und ein paar Wolken am Himmel luden dazu ein, eine Partie Beachvolleyball zu wagen. Zwar hielt das Wetter nicht lange an, aber die neuen Plätze auf der Salineinsel warten jetzt darauf, bespielt zu werden.