Schönebecks neuer Sportplatz Ein Treffpunkt für jung und alt und Sportbegeisterte
17 Monate ist die Abstimmung im Stadtrat Schönebeck her. Seiner Zeit wollte die CDU-Fraktion etwas für die Jugend der Stadt tun. Ein Anliegen, das zügig umgesetzt wurde
27.10.2025, 18:15
Schönebeck. - Das Wetter war dem Ereignis hold: relativ angenehme Temperaturen, etwas Sonnenschein und ein paar Wolken am Himmel luden dazu ein, eine Partie Beachvolleyball zu wagen. Zwar hielt das Wetter nicht lange an, aber die neuen Plätze auf der Salineinsel warten jetzt darauf, bespielt zu werden.