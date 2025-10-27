17 Monate ist die Abstimmung im Stadtrat Schönebeck her. Seiner Zeit wollte die CDU-Fraktion etwas für die Jugend der Stadt tun. Ein Anliegen, das zügig umgesetzt wurde

Ein Treffpunkt für jung und alt und Sportbegeisterte

Die Stadträte Torsten Pillat, Heidemarie Wünsche, Thoralf Winkler und Sabine Dirlich geben den Platz frei.

Schönebeck. - Das Wetter war dem Ereignis hold: relativ angenehme Temperaturen, etwas Sonnenschein und ein paar Wolken am Himmel luden dazu ein, eine Partie Beachvolleyball zu wagen. Zwar hielt das Wetter nicht lange an, aber die neuen Plätze auf der Salineinsel warten jetzt darauf, bespielt zu werden.