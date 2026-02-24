„Paul Geigerzähler“ präsentiert Musik, die bewegt und provoziert. Jetzt gibt der frühere Hausbesetzer erstmals ein Konzert in Zerbst.

Der Geigerzähler tritt bei den 61. Zerbster Kulturfesttagen auf.

Zerbst (dp) - Über 2.000 Auftritte hatte „Paul Geigerzähler“ in Berlin und weltweit. Am 27. Februar kommt er nach Zerbst. Auf Einladung des Zerbster Bündnisses für Demokratie und Vielfalt ist der Musiker in der Essenzen-Fabrik zu erleben. „Der Geigerzähler - 20 Jahre Punk mit Geige“ heißt es ab 19 Uhr.