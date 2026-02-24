Der Vorplatz des Halberstädter Bahnhofs ist im Sommer heiß, damit wenig einladend. Die Deutsche Bahn AG möchte das gemeinsam mit der Stadt ändern – doch unterirdische Leitungen machen das Vorhaben kompliziert. Jetzt liegt erneut ein Vorschlag der Deutschen Bahn auf dem Tisch.

Bahnhofsvorplatz in Halberstadt: Deutsche Bahn macht Vorschläge zur Gestaltung

Blick auf den Bahnhofsvorplatz und den Bahnhof in Halberstadt: Der Vorplatz ist komplett zugepflastert. Das soll sich ändern.

Halberstadt. - Der Bahnhof in Halberstadt ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Region – doch sein Vorplatz wirkt alles andere als einladend. Steinflächen heizen sich im Sommer stark auf, Schatten spenden nur wenige Bäume. Dabei trägt der Bahnhof sogar das Label „Zukunftsbahnhof“. Entsprechend groß ist der Wunsch, den Platz umzugestalten. Doch schnell wird klar: Die Möglichkeiten sind begrenzt.