Der Club in Stendal gewinnt einen immer besseren Ruf bei berühmten Künstlern. Die Betreiber sprechen mit der Volksstimme über ihr Erfolgsrezept und welche Megapartys im Jahr 2026 anstehen.

Bei 90er-Jahre-Partys ist der der Festsaal des Hotels Schwarzer Adler in Stendal immer gut gefüllt.

Stendal - Der Joker-Club in Stendal entwickelt sich immer mehr zu einer Anlaufstelle für international anerkannte Musiker. Im Jahr 2026 treten in der Hansestadt drei Künstler auf, die die 90er und 2000er Jahre geprägt haben.