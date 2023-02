Magdeburg - Was bietet Magdeburg am Sonntag, den 19. Februar 2023? Die Magdeburger Volksstimme hat Freizeittipps zusammengetragen. Geboten werden Ballett, eine Einführung in die nächste Opernproduktion im Opernhaus, Udo-Jürgens-Schlager, eine Sonderführung der Magdeburger Stadtführer sowie die Messe Gartenträume. Zu den Tipps für den 18. Februar 2023 geht es hier.

Ballett am Magdeburger Opernhaus

Lydia – ein Tanzstück von Philippe Kratz mit Musik von Joseph Haydn und anderen – und Le Sacre du Printemps – ein Ballett von Edward Clug mit Musik von Igor Strawinsky stehen am Sonntag um 16 Uhr auf dem Spielplan im Magdeburger Opernhaus.

In der Premierenkritik der Volksstimme hieß es: „Modernes Tanzballett verknüpft der Choreograph mit durchaus klassischen Elementen des Pas de deux, wenn auch die Gruppentänze mit völlig neuen Ausdrucksformen und einer unglaublichen Präzision bestimmende Elemente sind. Clugs Ballett ,Le Sacre du Printemps‘, das anlässlich des 100. Jahrestages der Uraufführung in Paris von ihm inszeniert wurde, feierte weltweit große Erfolge, nun auch im Theater Magdeburg. Der erste große Ballettabend im Jahr 2023 macht damit dem Magdeburger Theater alle Ehre und lässt auf künftige Höhepunkte hoffen.“

Weitere Vorstellungen sind für den 25. Februar, den 31. März und den 20. Mai um 19.30 Uhr und jeweils um 18 Uhr für den 5. März und für den 7. und 30. April geplant.

Premierenfieber zur Richard-Strauss-Oper „Ariadne auf Naxos“

Am 4. März um 19.30 Uhr hat die Richard-Strauss-Oper „Ariadne auf Naxos“ im Magdeburger Opernhaus Premiere. Bereits am Sonntag, 19.2.2023, ab 11 Uhr gibt es eine Stunde voller Informationen zu der Inszenierung im Opernhaus unter dem Titel „Premierenfieber“. Beginn ist um 11 Uhr.

Hommage an Udo Jürgens im Magdeburger Hundertwasserhaus

Enrico Scheffler, Friederike Meinke, Marie Matthäus und Mario Urbach präsentieren am Sonntag im Theater in der Grünen Zitadelle Lieder von Udo Jürgens. Beginn ist um 15 Uhr.

Es erklingen Hits wie „17 Jahr, blondes Haar“, „Griechischer Wein“, „Mit 66 Jahren“, „Ich war noch niemals in New York“, „Aber bitte mit Sahne“ und „Vielen Dank für die Blumen“.

Sonntagvormittag mit Gästeführern den Magdeburger Stadtteil Salbke kennenlernen

Eine besondere Führung bieten die Mitglieder des Verbands Magdeburger Stadtführer am Sonntag, 19. Februar, ab 14 Uhr an. Sie laden dazu ein, mit freundlicher Unterstützung des Kirchspiels das Lapidarium und die Kirche St. Gertraud in Salbke zu erkunden. Treffpunkt ist für alle Interessierten der Seiteneingang der Kirche in der Greifenhagener Straße.

Anlass ist der Weltgästeführer-Tag, der dieses Jahr unter dem Motto „Sagen, Geschichten, Anekdoten“ steht. Bei der Führung stehen sowohl das Bauwerk selbst, seine unmittelbare Umgebung sowie historische Persönlichkeiten des Stadtteils im Mittelpunkt.

Es geht um Fragen wie: Woher stammen die Namen „Salbke“ und „Sülze“? Woher hat der Thieberg seinen Namen, warum gibt es Straßen und Orte, die an Eike von Repgow und an ein Kloster erinnern sollen, wer war der „Schimmelreiter“, und was hat es mit dem „dreibeinigen Hasen“ auf sich? Geboten werden auch interessante Details zum benachbarten Pfarrhof mit dem markanten Taubenturm oder zur auch gleich nebenan liegenden Alten Schule nebst einigen Hinweisen auf kuriose Methoden der „Erziehung“ im 19. Jahrhundert. Mitwirkende Gästeführerinnen und Gästeführer sind Brigitte und Kurt Krause, Romy Kühle, Peter Uhlmann und Siegfried K. Lorenz.

Das Lapidarium Salbke in Magdeburg ist Thema zum Weltgästeführer-Tag am 19. Februar. Foto: Siegfried K. Lorenz

Den Weltgästeführer-Tag gibt es seit dem Jahr 1990. Er soll die Aufmerksamkeit auf die Arbeit von gut ausgebildeten Gästeführern lenken. Weitere Vereine in der Region gibt es in Havelberg, Quedlinburg und Wernigerode sowie einen Arbeitskreis für das Gebiet Ostfalen.

Gartenträume in der Magdeburger Messe

Rund 100 Aussteller aus den Bereichen Garten- und Landschaftsbau, Gartengeräte, Kunsthandwerk und Dekoration informieren in der Messe Magdeburg über Problemstellungen im eigenen Garten und neueste Garten-Trends.

Geöffnet sind die Gartenträume von 10 bis 18 Uhr. Die Messehallen befinden sich an der Tessenowstraße 9.